Haradinaj uron për Krishtlindjen Ortodokse: I kremtofshi në paqe, me familjet tuaja, me mirësi e begati! Kryetari i AAK’së Ramush Haradinaj ka uruar Krishtlindjen ortodokse. Ai i ka uruar edhe miqtë ndërkombëtarë që shërbejnë në misionet e ndryshme në vendin tonë, si dhe të gjithë të krishterët e ritit ortodoks. Postimi i plotë: Të gjithë qytetarëve të Kosovës, që sot festojnë krishtlindjen ortodokse, gëzuar për shumë mot! Me këtë rast, i…