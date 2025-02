Haradinaj tregon një histori me familjen Gërvalla: Nuk merrem me fëmijët e një heroi Kandidati për kryeministër nga radhët e AAK’së, Ramush Haradinaj nuk ka dashur të merret me deklaratat e kryediplomates Donika Gërvalla e cila e quajti atë ‘gjeneral të vetshpallur’. Haradinaj në emisionin Pressing tha se nuk ka dashur të ketë polemika me fëmijët e një heroi. “Më ka ardhë keq. Është vajza e Jusuf Gërvallës, më…