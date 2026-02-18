Haradinaj thotë se kushdo që qëndron në sallë për Presidentin pa marrëveshje politike është i shitur

Daut Haradinaj, deputet i AAK-së, ka thënë se kushdo që qëndron në sallë për votimin e presidentit pa marrëveshje politike është i shitur. Ai tha se kanë insistuar të kenë 30 nënshkrime për të pasur një kundër kandidat. “Kushdo që rrin sallë pa marrëveshje politike është i shitur, përsërit s’ka bërë kalkulime politike, por individuale”,…

Lajme

18/02/2026 22:50

Daut Haradinaj, deputet i AAK-së, ka thënë se kushdo që qëndron në sallë për votimin e presidentit pa marrëveshje politike është i shitur.

Ai tha se kanë insistuar të kenë 30 nënshkrime për të pasur një kundër kandidat.

“Kushdo që rrin sallë pa marrëveshje politike është i shitur, përsërit s’ka bërë kalkulime politike, por individuale”, tha ai në T7.

“Ne kemi insistu që t’i kemi 30 nënshkrime dhe të jemi kundërkandidat, shpresoj ta gjejmë mirëkuptimin. Nëse viktimizohet dikush, Ramushi është shpreh i gatshëm”, ka thënë Haradinaj.

Artikuj të ngjashëm

February 18, 2026

Blakaj: Ka pasur dëshmitarë edhe nga Kosova në Speciale, shumica me...

February 18, 2026

Paçarizi: Specialja iu ka dhënë mirënjohje prokurorëve serbë, e rrezikshme

February 18, 2026

Gjykimi në Hagë, Arifi: Ky proces ishte vazhdimësi e Gjykatës në...

February 18, 2026

Haradinaj: Duhet të jesh ”i çmendur” për t’i dënuar krerët e UÇK-së

February 18, 2026

Tragjedia e Crans-Montana: Riatdhesohen viktimat e trajtuara jashtë vendit

February 18, 2026

Dosja Epstein, ekspertët e OKB-së: Kemi të bëjmë me një sipërmarrje...

Lajme të fundit

Blakaj: Ka pasur dëshmitarë edhe nga Kosova në...

Paçarizi: Specialja iu ka dhënë mirënjohje prokurorëve serbë, e rrezikshme

Gjykimi në Hagë, Arifi: Ky proces ishte vazhdimësi...

Haradinaj: Duhet të jesh ”i çmendur” për t’i dënuar krerët e UÇK-së