Haradinaj thotë se do të dëshironte të telefonohej nga ish-presidenti Thaçi Daut Haradinaj është pyetur se nga kush do të dëshironte të pranonte një telefonatë, duke thënë se këtë do ta priste nga ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi. Këto deklarata, Haradinaj i tha në T7, ku ka folur edhe për ish-krerët e tjerë të UÇK-së që gjenden në Hagë. Ai ka thënë se do t’i uronte…