Haradinaj thërret konferencë për media pasi të mbyllen qendrat e votimit
Lajme
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj do të mbaj sot konferencë për media.
Kjo konferencë do të mbahet në ora 20:00, pasi të përfundoj procesi i votimit.
“Ju njoftojmë se kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, z. Ramush Haradinaj, do të mbajë konferencë për media në selinë qendrore të AAK-së në Prishtinë, me fillim nga ora 20:00”, ka njoftuar AAK. /Lajmi.net/