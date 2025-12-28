Haradinaj thërret konferencë për media pasi të mbyllen qendrat e votimit

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj do të mbaj sot konferencë për media. Kjo konferencë do të mbahet në ora 20:00, pasi të përfundoj procesi i votimit. “Ju njoftojmë se kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, z. Ramush Haradinaj, do të mbajë konferencë për media në selinë qendrore të AAK-së në…

Lajme

28/12/2025 17:28

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj do të mbaj sot konferencë për media.

Kjo konferencë do të mbahet në ora 20:00, pasi të përfundoj procesi i votimit.

“Ju njoftojmë se kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, z. Ramush Haradinaj, do të mbajë konferencë për media në selinë qendrore të AAK-së në Prishtinë, me fillim nga ora 20:00”, ka njoftuar AAK. /Lajmi.net/

Lajme të fundit

Mustafa: Procesi i votimit po ec shumë mirë...

Mediumi britanik “Reuters”: Kosova voton sërish për t’i...

Shtohet fluksi i votuesve me kusht në Prishtinë,...

Prokuroria e Shtetit thotë se s’ka të ndaluar...