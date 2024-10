Haradinaj takon pensionistët: Parashikojmë rritje prej 50% për të gjitha skemat pensionale Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj, në një bisedë të hapur me pensionistë, ka shpalosur pjesë të programit tonë që trajton kategoritë e pensionistëve për periudhën 2025-2029. Haradinaj ka thënë se pensionistët janë injoruar skajshëm nga kjo qeveri dhe janë lënë me pensione që nuk garantojnë as minimumin ekzistencial të tyre.…