Haradinaj takon kongresmenin Self: Të rikthejmë marrëdhëniet strategjike me Amerikën Kryetari i AAK-së z. Ramush Haradinaj sot ka takuar Kongresmenin Republikan, Keith Self, që është anëtar i Komitetit per Punë të Jashtme të Kongresit Amerikan si dhe Kryetar i Nënkomitetit për Evropë i Dhomës së Përfaqësuesve. Në këtë takim shumë miqësor, Haradinaj e ka njoftuar Kongresistin Self për zhvillimet në Kosovë dhe ka paraqitur qëllimin…