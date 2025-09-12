Haradinaj takon ambasadorin australian: E njoftova për rolin konstruktiv të Aleancës në dhënien e zgjidhjes bllokadës institucionale
Lajme
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj, është takuar me ambasadorin jo-rezident të Australisë në Kosovë, Richard Rodgers, me të cilin ka diskutuar mbi zhvillimet politike në vend, situatën e sigurisë dhe mbështetjen e vazhdueshme të Australisë për Kosovën.
Përmes një njoftimi publik, Haradinaj tha se e ka informuar ambasadorin australian për proceset që po kalon Kosova, përfshirë roli konstruktiv që AAK ka luajtur në zhbllokimin e situatës institucionale në Kuvendin e Kosovës, e cila lidhet me çështjen e përfaqësimit të komunitetit serb në kryesinë e legjislativit, transmeton lajmi.net.
“E njoftova ambasadorin Rodgers edhe për rolin konstruktiv të Aleancës në dhënien e zgjidhjes bllokadës institucionale,” tha Haradinaj.
Ai vlerësoi mbështetjen e hershme dhe të qëndrueshme të Australisë për shtetësinë dhe subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës, duke shprehur shpresën se kjo përkrahje do të vazhdojë edhe në fazat e ardhshme të zhvillimit të vendit.
“Australia ishte ndër shtetet e para njohëse të Republikës së Kosovës dhe mbështetëse e madhe në të gjitha proceset integruese,” shtoi Haradinaj.
Takimi vjen në një kohë kur Kosova përballet me tensione të brendshme institucionale, ndërkohë që mbështetja e partnerëve ndërkombëtarë konsiderohet kyçe për stabilitetin dhe rrugën euroatlantike të vendit./lajmi.net/