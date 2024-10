Haradinaj takon ambasadorin amerikan: Partneriteti i vendit tonë me ShBA-të është afatgjatë, strategjik dhe i përjetshëm Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj ka takuar sot në Ambasadën Amerikane ambasadorin amerikan Jeffrey Hovenier. Haradinaj përmes një postimi në Facebook, ka shkruar se me të kanë diskutuar për zhvillimet politike, shkruan lajmi.net. “E falënderova personalisht Ambasadorin Hovenier për angazhimin e tij dhe të ShBA-ve në mbështetje të Kosovës. Partneriteti i vendit tonë me ShBA-të…