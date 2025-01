Haradinaj takohet me senatorin Peters, flasin për anëtarësimin e Kosovës në NATO Kandidati për kryeministër nga koalicioni AAK – Nisma – Konservatorët – Forumi Intelektual E30 – Ideal, Ramush Haradinaj, është takuar me senatorin amerikan, Gary Peters. Haradinaj tha se me senatorin Peters folën në lidhje me rikthimin e Kosovës në marrëdhëniet strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. “Në një pritje të ngrohtë nga senatori amerikan…