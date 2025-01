Haradinaj takohet me Prattipatin: Bashkëpunimi me SHBA, thelbësor për sigurinë dhe prosperitetin e Kosovës Kandidati i AAK’së për kryeministër, Ramush Haradinaj, ka takuar të Ngarkuarën me Punë në Ambasadën e SHBA’së në Kosovë, Anu Prattipati. Ata kanë diskutuar për zhvillimet në Kosovë dhe rajon. Haradinaj ka thënë se ka konfirmuar qëndrimin e palëkundur për avancimin e vlerave demokratike dhe orientimin euro-atlantik të Kosovës. “Konfirmova edhe një herë qëndrimin tonë…