Haradinaj-Stublla: Njohja e Kosovës nga Izraeli, hap historik

Kështu është shprehur në Washington, Ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Republikës së Kosovës, Meliza Haradinaj Stublla, pas njoftimit të Kryeministrit Benjamin Netanyahu për njohjen e Kosovës nga Izraeli, bën të ditur një komunikatë nga MPJD.

“Miqësia e historike që kemi pasur me Izraelin, si dy popuj liridashës, lindi nga Besa e dhënë, kur hebrenjtë e persekutuar gjatë luftës së dytë botërore, gjetën shtëpinë e tyre mes shqiptarësh, shtëpi që është e Zotit dhe e mikut”, citohet të ketë thënë Ministrja Haradinaj Stublla.

Kryediplomatja e Kosovës tha se me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, veçanërisht me rolin e pazëvendësueshëm të Presidentit Donald Trump, por dhe me lidhjen e fortë ndër dekada midis dy popujve e shteteve, njohja reciproke Kosovë – Izrael u kapitalizua me gurthemelin mbi të cilin do ndërtohen e forcohen marrëdhëniet midis dy vendeve.