Haradinaj-Stublla: Marrëveshja finale të përfshijë njohjen reciproke

Ministrja e Jashtme e Kosovës, Meliza Haradinaj-Stublla, është takuar me kryetarin e Komisionit për Punë të Jashtme në Parlamentin hungarez, Zsolt Németh me të cilin ka biseduar rreth bashkëpunimit ndërmjet dy shteteve duke vënë theksin në zhvillimet politike në rajon dhe dialogun me Serbinë.