Haradinaj s’tregon nëse do e kishte votu Limajn: Selimi, Bogujevci ose Glauk Konjufca, por nuk votojmë dikë nga kabineti qeveritar Kreu i AAK-së, Ramush Haradinaj është deklaruar para seancës së 20-të për konstituimin e kuvendit. Me këtë rast, Haradinaj tha se shpreson që sot do të propozohet ndonjë kandidat unifikues. Duke përmendur emrat e deputeteve të VV-së, Shqipe Selimi, Saranda Bogujevci që mund t’i votojnë për kryetare të Kuvendit, Haradinaj tha se votë do të…