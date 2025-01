Haradinaj: Stadiumi i Gjakovës do të jetë aset për gjithë Kosovën

Kandidati për kryeministër i koalicionit AAK, Nisma, Lista Konservatore dhe Forumi Intelektual E-30, Ramush Haradinaj, gjatë vizitës në Gjakovë, bashkë me të parin e kësaj komune, kanë vizituar stadiumin e qytetit.

Haradinaj ka thënë se stadiumi i këtij qyteti po merr pamjen e një infrastrukture moderne sportive.

“Stadiumi i qytetit të Gjakovës po merr pamjen e një infrastrukture moderne sportive, duke dëshmuar se vizioni dhe përkushtimi i qeverisjes lokale mund të transformojë ëndrrat në realitet. Investimet në sport nuk janë thjesht shpenzime, por investime në rininë dhe të ardhmen e vendit”, ka thënë Haradinaj.

Haradinaj ka lavdëruar punën e kryetarit të Gjakovës, Ardian Gjini, “nën udhëheqjen e të cilit Gjakova ka përjetuar zhvillimin”.

“Nën udhëheqjen e kryetarit Ardian Gjini, Gjakova po shndërrohet në një model të zhvillimit të qëndrueshëm komunal. Pavarësisht mungesës së mbështetjes nga niveli qendror, kjo komunë po dëshmon se me menaxhim të mirë dhe planifikim strategjik, rezultatet janë të prekshme dhe në shërbim të qytetarëve”, është shprehur Haradinaj.

Ai ka thënë se stadiumi i Gjakovës do të jetë një shtëpi e re për sportin gjakovar.

“Stadiumi i Gjakovës do të jetë aset për gjithë Kosovën. Do të jetë një shtëpi e re për sportin gjakovar, një hapësirë që do t’i shërbejë gjeneratave të reja dhe do të nxisë talentin vendor. Gjakova po tregon rrugën se si duhet të qeveriset – me vizion, përkushtim dhe rezultate konkrete për qytetarët”, ka përfunduar Haradinaj.