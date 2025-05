Haradinaj-Spahiut: Ai ka lujt me ty, me atë fotografi të ka djeg ty

Nasim Haradinaj e Nexhmedin Spahiu mes tensionesh kanë diskutuar vizitën e këtij të fundit në zyrën e Marko Gjuriqit.

Haradinaj ka konsideruar se Gjuriq përmes këtij takimi e ka “djeg” Spahiun.

Pjesë nga debati i tyre:

Haradinaj: Veç Gjuriqi si emër më pengon. Ti ke zgjedhë njeriun më të rrezikshëm, ti përnime je budallë i 5 mijë librave. Është gjynah Gjuriqi me ba hajgare. Gjuriqi ty ta ka qitë këtë fotografi….

Spahiu: Unë kam insistu, e kam qitë unë….

Haradinaj: E ka qitë me të djegë mbaje mend, zero je te Gjuriqi. E ka djegë. Është profesor e me lujtë Gjuriqi me to, kjo na ofendon….

Spahiu: Çka ka lujtë?

Haradinaj: A është e montuar kjo foto o Nexh? T7