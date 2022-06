Haradinaj: Sot në parlament është kthyer Rrahman Morina e UDBA, sot kemi parë fitoren e Listës Serbe

Ai ka thënë se sot është parë një fitore e fëmijëve të UDB-së të përkrahur nga Lista Serbe.

“Sot jemi të sigurt që në parlament është kthyer Rrahman Morina, UDB-ja dhe serbët”, ka thënë ai.

Haradinaj ka thënë se do ta vazhdojnë të mos pajtohet me këtë projektligj, ndonëse nuk i ka bërë të ditura format e kundërshtimit.

“Respekt për familjen Jashari e gjithë UÇK-në. Sot kemi parë një fitore të UDB dhe e përkrahur me Listën Serbe me votu një ligj që përjashtojnë ushtarët e UÇK-së nga paga minimale. Në parlament u rikthye Rrahman Morina, UDB-a. Do të vazhdojë këtë mospajtim”, ka thënë Haradinaj.