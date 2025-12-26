Haradinaj: S’kam kriju ushtri interneti për me i sha tjerët

Partia Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) ka zhvilluar një takim të madh zgjedhor në Gjakovë, ku u prit me entuziazëm nga qytetarët. Kryetari i AAK-së dhe kandidati për kryeministër, Ramush Haradinaj, gjatë fjalimit të tij, theksoi rëndësinë e investimeve infrastrukturore dhe strategjike për zhvillimin e vendit si dhe tha qe nuk ka krijuar ushtri…

26/12/2025 21:11

Partia Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) ka zhvilluar një takim të madh zgjedhor në Gjakovë, ku u prit me entuziazëm nga qytetarët.

Kryetari i AAK-së dhe kandidati për kryeministër, Ramush Haradinaj, gjatë fjalimit të tij, theksoi rëndësinë e investimeve infrastrukturore dhe strategjike për zhvillimin e vendit si dhe tha qe nuk ka krijuar ushtri interneti t’i shaj të tjerët.

“S’kam kriju ushtri interneti për me i sha tjerët”.

 Haradinaj deklaroi se përveç investimeve, si autostrada e Gjakovës dhe funksionalizimi i Aeroportit të Gjakovës, Kosova duhet të prodhojë vet energjinë elektrike, si dhe të ecë përpara drejt anëtarësimit në NATO.

