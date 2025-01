Haradinaj: S’jemi gati të bashkëpunojmë me Kurtin, kjo s’është as temë diskutimi Kandidati i AAK-së për deputet, Daut Haradinaj, ka thënë se kjo parti nuk e ka as temë diskutimi në tavolinë çështjen e koalicionit qeverisës me Lëvizjen Vetëvendosje. Haradinaj tha se po të ishte në vendin e kryeministrit Albin Kurti, do ta kishte pranuar pauzimin katërvjeçar për ta kthyer, siç tha, Kosovën në binarë. “Ne jemi…