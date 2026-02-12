Haradinaj: S’jam kandidat për President, nëse do t’ma kërkonin deputetët e kisha shqyrtu
Pas konfirmimit që më nuk do të jetë kryetar i AAK-së, Ramush Haradinaj, u pyet nga gazetarët nëse do të jetë kandidat për president. Ai në një konferencë për media para gazetarëve, konfirmoi se nuk do të jetë kandidat për president. “Nuk jam kandidat për president të vendit, nëse në një rrethanë të caktuar parlamenti e deputetët…
Lajme
Pas konfirmimit që më nuk do të jetë kryetar i AAK-së, Ramush Haradinaj, u pyet nga gazetarët nëse do të jetë kandidat për president.
Ai në një konferencë për media para gazetarëve, konfirmoi se nuk do të jetë kandidat për president.
“Nuk jam kandidat për president të vendit, nëse në një rrethanë të caktuar parlamenti e deputetët do të ma kërkonin e kisha shqyrtu por nuk jam kandidat. Presidenca është institucion i rëndësishëm i vendit, ne do t’i vazhdojmë konsultat e brendshme në Aleancë për me marrë një qëndrim si do të veprojmë”, tha Haradinaj para mediave.