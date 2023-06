Haradinaj: Shqiptarët më së miri e dinë ndjenjën e largimit me forcë nga atdheu Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj, ka thënë se shqiptarët e dinë më së miri ndjenjën e largimit me forcë nga atdheu. Këtë e ka bërë të ditur Haradianaj me rastin e Ditës Botërore të Refugjatëve. “Dita Botërore e Refugjatëve na rikujton përpjekjen e okupatorit serb për spastrimin etnik duke deportuar…