Haradinaj: Shqipëria do të duhej të na përkrahte kundër një Asociacioni një-etnik Ish-kryediplomatja, Meliza Haradinaj, ka kritikuar pozicionimin e Shqipërisë karshi situatës së krijuar në Kosovë për çështjen e Asociacionit. Me anë të një postimi në Twitter, ajo thotë se Shqipëria do të duhej që “të paktën” të përkrahte ndërkombëtarisht Kosovën kundër Asociacionit një-etnik, shkruan lajmi.net. “Kaq e thjeshtë por kaq e ndërlikuar. Si përfunduam këtu?”, ka…