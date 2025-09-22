Haradinaj shpreson se ish-krerët e UÇK-së do të kthehen në Kosovë
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj derisa ka shpresuar se ish-krerët e UÇK-së të lirohen nga akuzat që po i bëhen nga Gjykata Speciale në Hagës, ka deklaruar se gjatë kohës së luftës vetëm i kanë shërbyer vendit dhe popullit të vet. Haradinaj gjatë aktivitetit të fushatës së Aleancës për Ardhmërinë e…
Lajme
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj derisa ka shpresuar se ish-krerët e UÇK-së të lirohen nga akuzat që po i bëhen nga Gjykata Speciale në Hagës, ka deklaruar se gjatë kohës së luftës vetëm i kanë shërbyer vendit dhe popullit të vet.
Haradinaj gjatë aktivitetit të fushatës së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Fushë Kosovë, tha se gjithçka që është bërë në kohë lufte, do të vërtetohet se është bërë për Kosovën e lirë.
“Dëgjoni këto deklarime dhe prononcimet që po i bëjnë atje në procese gjyqësore, ato larg janë dhe së pari dëshirojmë që të lirohen ata që po gjykohen, janë bashkëluftëtarë tonë, janë shqiptarë. Të vijnë në vend të vet. Por është interesant se atje në mënyrën që po thuhet, besoni asgjë nuk ka të jashtëzakonshme. Ne në atë kohë të tillë kemi qenë, i kemi shërbyer vendit. Ashtu ka qenë ajo kohë dhe është dashur të punohet në atë mënyrë, por edhe në këtë kohë, mundohemi të përfundojmë punët me vizion që edhe pas 20-30 vitesh, kur t’i shpjegojmë këto procese, të dal se i kemi shërbyer vendit. I kemi shërbyer popullit. Edhe në atë kohë ka pasur kritika, nuk jemi kuptuar, pra, edhe në kohën për të cilën po flitet, edhe këto etapat e qeverisjes nganjëherë kur kam qenë kryetar qeverie, nuk është çdogjë që më lavdojnë njerëzit. Më lavdojnë për ushtrinë, për Trepçën, por ka pasur njerëz që ma kanë zënë për të madhe në një lëvizje, ose kanë vlerësuar se nuk ka qenë e nevojshme, por ato janë pjesë të proceseve që i bëjmë bashkë me aleatë dhe partnerë, por dikur të gjitha këto do të vërtetohen që i kemi bërë për njerëzit e vendit.”, tha ai
James Rubin, i cili gjatë kohës së luftës në Kosovë ka qenë ndihmës-Sekretar i Shtetit, ka dëshmuar sot në rastin e Hashim Thaçit dhe ish-krerëve tjerë të UÇK-së në Hagë.
Ndër të tjera, ai tha se në vitin 1999 ka kuptuar për komunikimin e Ramush Haradinajt me CIA-n, duke shtuar se “ky komunikim kishte ekzituar ndër vite”.
Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi e Rexhep Selimi akuzohen për krime të pretenduara të luftës. Ata ndodhen në paraburgim prej nëntorit të vitit 2020./kp