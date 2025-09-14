Haradinaj shpreh mirënjohje për pjesëmarrësit në protestën e sotme në Hagë: Drejtësi për çlirimtarët

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj ka shkruar pas protestës masive që është mbajtur sot në Hagë, kundër padrejtësive në gjykimin e krerëve të UÇK-së. Ai ka shprehur mirënjohje për të gjithë ata që kanë marrë pjesë, shkruan lajmi.net. “Drejtësi për çlirimtarët. Mirënjohje për ju të gjithë”, ka shkruar Haradinaj në Facebook. /Lajmi.net/  Postimi i tij i…

Lajme

14/09/2025 17:02

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj ka shkruar pas protestës masive që është mbajtur sot në Hagë, kundër padrejtësive në gjykimin e krerëve të UÇK-së.

Ai ka shprehur mirënjohje për të gjithë ata që kanë marrë pjesë, shkruan lajmi.net.

“Drejtësi për çlirimtarët. Mirënjohje për ju të gjithë”, ka shkruar Haradinaj në Facebook. /Lajmi.net/ 

Postimi i tij i plotë në Facebook:

Artikuj të ngjashëm

September 14, 2025

Përplasen dy mjete lundruese në Sarandë, lëndohen tre turistë të huaj

September 14, 2025

Deliu nga Haga: U dëshmua fuqia e bashkimit qytetar e kombëtar...

September 14, 2025

Hoxhaj: Haga u mbush me jehonën e UÇK-së dhe me emrat...

September 14, 2025

Prokuroria në Gjakovë kërkon caktimin e paraburgimit ndaj dy të dyshuarve...

September 14, 2025

Rama: Drejtësi, vetëm drejtësi, asgjë më shumë dhe asgjë tjetër përveç...

September 14, 2025

Ali Ahmeti dhe Edi Rama përkrahën protestën masive në Hagë, krerët...

Lajme të fundit

Përplasen dy mjete lundruese në Sarandë, lëndohen tre turistë të huaj

Deliu nga Haga: U dëshmua fuqia e bashkimit...

Hoxhaj: Haga u mbush me jehonën e UÇK-së...

Liverpool mund Burnley-n, vendos Salah