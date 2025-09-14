Haradinaj shpreh mirënjohje për pjesëmarrësit në protestën e sotme në Hagë: Drejtësi për çlirimtarët
Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj ka shkruar pas protestës masive që është mbajtur sot në Hagë, kundër padrejtësive në gjykimin e krerëve të UÇK-së.
Ai ka shprehur mirënjohje për të gjithë ata që kanë marrë pjesë, shkruan lajmi.net.
“Drejtësi për çlirimtarët. Mirënjohje për ju të gjithë”, ka shkruar Haradinaj në Facebook. /Lajmi.net/
Postimi i tij i plotë në Facebook: