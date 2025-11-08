Haradinaj shkon për ngushëllime në Gjakovë te babai i 24-vjeçares që vdiq në Tetovë

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, shkoi për ngushëllime te bashkëluftëtari i tij, Arbër Spahija, për vdekjen e vajzës së tij, Daorsa, e cili humbi jetën derisa po studionte në Tetovë. “Sot ndamë dhimbjen me bashkëluftëtarin Arbër Spahija, pas ndarjes tragjike të vajzës, Daorsës. Një ndarje e rëndë nga jeta, që ka lënë dhimbje të madhe…

Lajme

08/11/2025 13:06

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, shkoi për ngushëllime te bashkëluftëtari i tij, Arbër Spahija, për vdekjen e vajzës së tij, Daorsa, e cili humbi jetën derisa po studionte në Tetovë.

“Sot ndamë dhimbjen me bashkëluftëtarin Arbër Spahija, pas ndarjes tragjike të vajzës, Daorsës. Një ndarje e rëndë nga jeta, që ka lënë dhimbje të madhe te familja dhe miqtë. Ngushëllime Arbërit dhe gjithë familjes Spahija. Daorsa u prehtë në paqe!”, ka shkruar Haradinaj.

Daorsa Spahija u varros dje në Gjakovë, ndërkaq në Maqedoninë e Veriut, Prokuroria Themelore në Tetovë ka njoftuar se janë intensifikuar hetimet dhe do të ndërmerren të gjitha masat deri në zbardhjen e plotë të rastit.

Artikuj të ngjashëm

November 8, 2025

Zhduket një person në Gjilan, ShKKSh-ja njofton se ka filluar misioni...

Lajme të fundit

Zhduket një person në Gjilan, ShKKSh-ja njofton se...

Balotazhi, probleme me zarfet e votimit në diasporë

Interesante: Trajneri i Ballkanit, Orges Shehi në ndeshjen...

I dyshuari për vrasjen në Malishevë pritet të...