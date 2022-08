Haradinaj shkon në “Sunny Hill” me fëmijët e tij, publikon foto nga atje ‘Sunny Hill’, festivali më i madh në rajon ka filluar sonte. Siç treguan organizatorët, rreth 20 mijë bileta janë shitur për këtë festival, shkruan lajmi.net. E në mesin e publikut është edhe ish-kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj bashkë me fëmijët e tij. Këtë e ka bërë të ditur vet Haradinaj me anë të një postimi…