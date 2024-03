Haradinaj reagon pas dërgimit të letrës raportueses në Kie: Pse deri tash nuk i keni zbatuar standardet

Tre krerët shtetërorë, Presidentja Vjosa Osmani, Kryeministri Albin Kurti dhe Kryetari i Kuvendit të Kosovë, Glauk Konjufca i dërguan raportueses së KiE një letër, në të cilën zotoheshin për obligimet e vendit në rast të anëtarësimit në Këshill të Evropës.

E kjo letër nga pushteti u cilësua si formalitet, standard para aplikimit, shkruan lajmi.net.

Lidhur me këto zotime, ka reaguar kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, duke thënë se nuk mund të cilësohet vetëm si formalitet për shkak që letra përfshin obligime konkrete.

“Ata zotohen se do të zbatojnë të gjitha nenet e marrëveshjeve të Brukselit e Ohrit, duke përfshirë edhe Asociacionin. Pyetja është, pse kanë pasur nevojë që deri me tash ta zhagisin zbatimin e kësaj marrëveshjeje e të thonë herë e zbatojmë herë nuk e zbatojmë”, ka thënë Haradinaj përmes një postimi.

“Psh. thuhet se liderët institucionalë zotohen se “do të respektohet pavarësia e gjyqësorit dhe do të hiqet dorë nga “kritikat e tepruara ndaj gjyqësorit”. Kjo dmth se këta zotohen të heqin dorë nga diçka që e kanë aplikuar deri me tash. Aty thuhet “Të përmbahemi nga përdorimi i policisë speciale në veri të Kosovës për detyra të zakonshme policore e të sigurohemi se ato dislokohen vetëm në rast nevoje”, që i bjen se deri me tash nuk e kanë zbatuar këtë standard që aq shpesh është kërkuar nga aleatët tanë” shtoi më tutje ai.

Haradinaj më tutje tha se anëtarësimi i Kosovës në KiE është hap shumë i madh drejt integrimit në BE dhe se është shumë e habitshme se si deri më tani liderët e shtetit i kanë shpërfillur kërkesat e njëjta nga SHBA-të dhe BE-ja. /Lajmi.net/