Haradinaj: Qëndresa e familjes heroike Jashari përmbysi shekujt e robërisë

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, së bashku me bashkëpunëtorë kanë bërë sot homazhe në Prekaz. Haradinaj tha se epopeja e UÇK-së na kujton përpjekjet për liri ndër shekuj, bashkëluftëtarët e rënë dhe se edhe ëndrrat më të mëdha bëhen realitet kur je i vendosur dhe në të drejtën e Zotit. “Në Prekazin e Komandantit Legjendar…

Lajme

06/03/2026 10:41

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, së bashku me bashkëpunëtorë kanë bërë sot homazhe në Prekaz.

Haradinaj tha se epopeja e UÇK-së na kujton përpjekjet për liri ndër shekuj, bashkëluftëtarët e rënë dhe se edhe ëndrrat më të mëdha bëhen realitet kur je i vendosur dhe në të drejtën e Zotit.

“Në Prekazin e Komandantit Legjendar Adem Jashari përulemi para sakrificës më sublime për liri dhe përkujtojmë qëndresën heroike që u bë themel i shtetit tonë. Familja heroike Jashari, në krye me Komandantin Legjendar Adem Jashari, nuk u përkul para shtypjes dhe okupimit. Qëndresa e tyre përmbysi shekujt e robërisë dhe mbeti përjetësisht në kujtesën e kombit si një rast unik i flijimit për lirinë e atdheut” shkruan Haradinaj.

Postimi i plotë:

Epopeja e UÇK-së na kujton përpjekjet për liri ndër shekuj, bashkëluftëtarët e rënë dhe na rikujton se edhe ëndrrat më të mëdha bëhen realitet kur je i vendosur dhe në të drejtën e Zotit.
Në Prekazin e Komandantit Legjendar Adem Jashari përulemi para sakrificës më sublime për liri dhe përkujtojmë qëndresën heroike që u bë themel i shtetit tonë.
Familja heroike Jashari, në krye me Komandantin Legjendar Adem Jashari, nuk u përkul para shtypjes dhe okupimit. Qëndresa e tyre përmbysi shekujt e robërisë dhe mbeti përjetësisht në kujtesën e kombit si një rast unik i flijimit për lirinë e atdheut.
Lavdi të rënëve ndër breza!
Lavdi luftës së UÇK-së!/Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

March 6, 2026

Presidentja Osmani bën homazhe në Prekaz

March 6, 2026

Arton Konushevci emërohet zëvendësministër i parë i Administrimit të Pushtetit Lokal...

March 6, 2026

Hasani: Mbrëmë ka nisur rrjedhja e afatit 60 ditor për zgjedhjen...

March 6, 2026

Rrokulliset vetura në Lagjen e Muhaxherëve, përfundon në një objekt në...

March 5, 2026

Zhvillime interesante në ShBA: Trump shkarkon sekretaren e Sigurisë Kombëtare, emërohet...

March 5, 2026

Rusia u bën thirrje qytetarëve të vet të mos udhëtojnë në Kosovë

Lajme të fundit

Presidentja Osmani bën homazhe në Prekaz

Arton Konushevci emërohet zëvendësministër i parë i Administrimit...

Hasani: Mbrëmë ka nisur rrjedhja e afatit 60...

Rrokulliset vetura në Lagjen e Muhaxherëve, përfundon në...