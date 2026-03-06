Haradinaj: Qëndresa e familjes heroike Jashari përmbysi shekujt e robërisë
Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, së bashku me bashkëpunëtorë kanë bërë sot homazhe në Prekaz.
Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, së bashku me bashkëpunëtorë kanë bërë sot homazhe në Prekaz.
Haradinaj tha se epopeja e UÇK-së na kujton përpjekjet për liri ndër shekuj, bashkëluftëtarët e rënë dhe se edhe ëndrrat më të mëdha bëhen realitet kur je i vendosur dhe në të drejtën e Zotit.
“Në Prekazin e Komandantit Legjendar Adem Jashari përulemi para sakrificës më sublime për liri dhe përkujtojmë qëndresën heroike që u bë themel i shtetit tonë. Familja heroike Jashari, në krye me Komandantin Legjendar Adem Jashari, nuk u përkul para shtypjes dhe okupimit. Qëndresa e tyre përmbysi shekujt e robërisë dhe mbeti përjetësisht në kujtesën e kombit si një rast unik i flijimit për lirinë e atdheut” shkruan Haradinaj.
Postimi i plotë:
Lavdi të rënëve ndër breza!
Lavdi luftës së UÇK-së!/Lajmi.net/