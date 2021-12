Haradinaj propozon krijimin me ligj të një fondi për forcimin e Ushtrisë

Haradinaj tha se forcimi i vazhdueshëm i Ushtrisë së Kosovës duhet të jetë synim i përhershëm. Sipas tij, buxheti i tanishëm prej 100 milionë eurosh nuk mjafton që të kemi një ushtri të aftë për mbrojtje ndaj agresorëve të mundshëm.

Sipas Haradinajt, këtij fondi do t’i paraprijë fillimisht votimi i një ligji në Kuvendin e Kosovës, me të cilin do të legjitimohej krijimi i këtij fondi. Haradinaj tha sa në këtë fond do të mundësohej donacione nga të gjithë shqiptarët kudo që janë, në trojet e veta etnike apo diasporë.

Haradinaj u shpreh se me buxhetin ekzistues, mbesim me dekada mbrapa ndaj atyre qe na rrezikojnë. Ndër të tjera ai propozoi që Kosova dhe Shqipëria ta vendosin një marrëveshje apo një pakt për mbrojtje të ndërsjellë ushtarake.

“Kuvendi i Kosovës duhet të nxjerr një ligj për një fond për ndihmë ndaj Ushtrisë së Kosovës. Për donacione të shqiptarëve kudo që janë, në trojet e veta etnike apo në diasporë, për Ushtrinë e Kosovës. Pra një ligj që është transparent dhe që i mundëson Ministrisë së Mbrojtjes, për çdo vit rritjen e buxhetit për Ushtrinë. Pra rritjen e teknikës ushtarake”, shtoi ai.

Sipas një komunikate të AAK-së, Haradinaj ka shtuar se me kapacitetet ekzistuese që i ka Ushtria e Kosovës, është e pamundur të jetë e barabartë ndaj atyre që e cenojnë sovranitetin e vendi.

“Për të mundur të barazohet Kosova me agresorin tonë te djeshem, për ta arritur gjendjen e nivelit të fuqisë ushtarake, Ushtrisë së Kosovës duhen 10 milardë euro buxhet. 100 milionë euro në vit nuk janë të mjaftueshme as për mirëmbajtjen e gjendjes ekzistuese e as për rritjen e kapaciteve ushtarake në nivelin që është e nevojshme. E them këtë për shkak se Kosova nuk duhet ta ketë më brengë sigurinë e saj. Siguria kur ta jep tjetri nuk është e jotja. Ne jemi përjetësisht falënderues dhe mirënjohës Amerikës dhe NATO-s për ndihmën që na kanë dhënë dhe që vazhdojnë ta japin për vendin tonë”, u shpreh Haradinaj.