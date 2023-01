Haradinaj: Prodhuesit vendorë kanë avancuar në kualitetin e produkteve

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj ka thënë se është inkurajues fakti që prodhuesit vendorë kanë avancuar dukshëm në kualitetin e produkteve duke tejkaluar kufijtë e vendit me eksportet e tyre në BE.

Kështu ka thënë Haradinaj pa takimit me dy sipërmarrësit e suksesshëm nga Peja, Ramiz Kelmendi dhe Blerim Devolli.

“Në Pejë, me bashkëpunëtorë takuam dy sipërmarrësit e suksesshëm, Ramiz Kelmendin dhe Blerim Devollin, të cilët me aktivitetin e tyre po kontribuojnë në zhvillimin ekonomik të vendit. Me këtë rast, i uruam suksese me shpresë që ky vit do të jetë më dinamik dhe më frytdhënës!”, ka thënë Haradinaj.

Ai ka shtuar se kualiteti i prodhimeve vendore ka avancuar sikurse edhe eksporti i tyre në BE.

“Është inkurajues fakti që prodhuesit vendorë kanë avancuar dukshëm në kualitetin e produkteve, duke tejkaluar kufijtë e vendit me eksportet e tyre në BE e kudo në botë, kështu duke ndikuar në krijimin e vendeve të reja të punës”, ka përfunduar Haradinaj.