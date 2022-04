Haradinaj pro tërheqjes nga Trusti: Të gjendet mënyra për rikthimin e këtyre mjeteve

Ai tha se duhet të bëhet një analizë për të përcaktuar shumën që duhet të tërhiqet nga trusti dhe të gjendet formula e rikthimit të këtyre mjeteve.



“E kemi analizuar me kujdes këtë veprim, e përkrahim (tërheqjen nga trusti), pra për shumën sesa duhet të tërhiqet jemi të hapur që të bëhet një analizë e kujdesshme, por po ashtu jemi të mendimit se duhet të ketë një projekt se si do të kthehen këto nga Qeveria, a do të jetë një projekt apo veprim që nuk ëhstë vetëm në koston e qytetarit. Kjo sepse, nëse qytetari i tërheq, i harxhon parat e veta. Jemi të interesuar që të gjendet formula e rikthimit nga buxheti, nga Qeveria, të krijohet një instrument i tillë”, tha Haradinaj.