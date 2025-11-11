Haradinaj përkujton veteranët e luftës së SHBA-ve: Heronjtë amerikanë janë edhe heronj të Kosovës

11/11/2025 11:53

Kryetari i AAK-së Ramush Haradinaj ka përkujtuar guximin dhe sakrificën e veteranëve të luftës së SHBA-ve, sot më 1 nëntor në Ditën e Veteranit.

Ai është shprehur falënderues për shërbimin e tyre, shkruan lajmi.net.

“Populli ynë mbetet përjetësisht falënderues për shërbimin e tyre, i cili mbrojti lirinë dhe paqen në botë, por solli edhe lirinë në Kosovë. Heronjtë amerikanë janë edhe heronj të Kosovës. Zoti e bekoftë Kosovën dhe Amerikën!”, ka shkruar Haradinaj. /Lajmi.net/

Postimi i plotë i tij në Facebook:

