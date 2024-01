Haradinaj përkujton Rugovën: Jemi mirënjohës për kontributin historik për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës Kryetari i AAK’së, Ramush Haradinaj, e ka përkujtuar ish presidentin Ibrahim Rugova në përvjetorin e 18-të të vdekjes së tij. Haradinaj ka thënë se Rugova ndërtoi një lidhje të ngushtë me Perëndimin. “Presidenti Ibrahim Rugova, me drejtësinë dhe vendosmërinë e tij, ndërtoi një lidhje të ngushtë me Perëndimin, veçmas duke shfaqur kujdesin në forcimin e…