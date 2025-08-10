Haradinaj përkujton dëshmorët e luftës në gushtin e 1998-ës

10/08/2025 12:58

Kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK ), Ramush Haradinaj, ka përkujtuar luftëtarët që ranë në altarin e lirisë gjatë gushtit të vitit 1998.

Në një postim në Facebook, Haradinaj vlerësoi sakrificën e dëshmorëve si Bekim Berisha – Abeja, Bedri Shala, Sokol Sejfijaj, Elton Zherka, Përmet Vula, Jusuf Kelmendi, si dhe të bijve të kombit që ranë më 9 dhe 10 gusht: Agim Bajrami, Xheladin Kurtaj, Besnik Begunca, Din Alijaj, Asllan Rexhepaj dhe Muhamet Zenunaj.

“Luftëtarë të pashoq, trima e atdhetarë, që para jetës së tyre vendosën lirinë e Atdheut të pushtuar”.

Lavdi e përjetshme jetës dhe veprës së tyre!

Faleminderit për shërbimin ndaj Atdheut!”, shkroi tutje kreu i AAK-së.

