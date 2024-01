Haradinaj për tërmetin në Japoni: Mendja jonë është me popullin dhe shtetin japonez

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj ka reaguar pas tërmetit të fuqishme që goditi perëndimin e Japonisë ku mbetën të vdekur të paktën 55 persona.

Haradinaj ka shprehur shqetësim për fatkeqësinë që ka goditur shtetin mik dhe aleat.

“Me shqetësim e mora lajmin për tërmetin 7.6 ballësh që ka goditur shtetin mik dhe aleat të Japonisë. Mbes me shpresë që fatkeqësia e ndodhur të kalojë me sa më pak dëme. Mendja jonë është me popullin dhe shtetin japonez!”, shkroi Haradinaj në Facebook.

Autoritetet në Japoni më 2 janar u bënë thirrje njerëzve në disa zona që të largohen nga shtëpitë e tyre për shkak të rrezikut se vendi mund të goditet nga tërmete të tjera të fuqishme.