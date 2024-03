Haradinaj për takimin me Escobarin: Kërkova të ngritet niveli i marrëdhënieve biletarale Kosovë-ShBA Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj, ka shkruar në Facebook të mërkurën pas takimit me emisarin amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar. Escobar ndodhet në Kosovë dhe u takua me liderët e opozitës. E sipas Haradinajt, ky takim vjen në një kohë shumë të rëndësishme për Kosovën. Ai ka thënë se…