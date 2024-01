Haradinaj për shqiptarët dhe hebrenjtë: Kanë të njëjtin fat historik Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, në Ditën e Përkujtimit të Holokaustit, ka thënë se me hebrenjtë shqiptarët ndajnë të njëjtin fat historik. “Bota sot kujton dhe përulet para miliona viktimave të Holokaustit. Me hebrenjtë ndajmë fat të ngjashëm historik, andaj dhe bashkëndjejmë me dhembjen e tyre, e ndjejmë më së miri…