Haradinaj për përmbytjet në Kosovë: Urgjencë kombëtare, duhet veprim i menjëhershëm nga institucionet

Situata e krijuar pas reshjeve të vazhdueshme në Kosovë ka shkaktuar përmbytje në disa zona, ndërsa në disa vendbanime ka filluar edhe evakuimi i banorëve. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj, ka reaguar lidhur me këtë gjendje, duke kërkuar veprime të menjëhershme nga institucionet: “Kam kontaktuar me kryetarët e komunave nga…

06/01/2026 13:22

Situata e krijuar pas reshjeve të vazhdueshme në Kosovë ka shkaktuar përmbytje në disa zona, ndërsa në disa vendbanime ka filluar edhe evakuimi i banorëve.

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj, ka reaguar lidhur me këtë gjendje, duke kërkuar veprime të menjëhershme nga institucionet:

“Kam kontaktuar me kryetarët e komunave nga Aleanca, për t’u informuar mbi veprimet që po ndërmerr pushteti lokal në përballimin e kësaj situate të rëndë. Është urgjencë kombëtare që institucionet relevante, si në nivel qendror ashtu edhe lokal, të shumëfishojnë përpjekjet dhe veprimet për përballimin e kësaj gjendjeje.”

Haradinaj thekson se koordinimi mes institucioneve qendrore dhe lokale është i domosdoshëm për të siguruar reagim të shpejtë dhe mbrojtje të qytetarëve nga pasojat e reshjeve të pandërprera. /Lajmi.net/

