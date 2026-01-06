Haradinaj për përmbytjet në Kosovë: Urgjencë kombëtare, duhet veprim i menjëhershëm nga institucionet
Situata e krijuar pas reshjeve të vazhdueshme në Kosovë ka shkaktuar përmbytje në disa zona, ndërsa në disa vendbanime ka filluar edhe evakuimi i banorëve.
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj, ka reaguar lidhur me këtë gjendje, duke kërkuar veprime të menjëhershme nga institucionet:
“Kam kontaktuar me kryetarët e komunave nga Aleanca, për t’u informuar mbi veprimet që po ndërmerr pushteti lokal në përballimin e kësaj situate të rëndë. Është urgjencë kombëtare që institucionet relevante, si në nivel qendror ashtu edhe lokal, të shumëfishojnë përpjekjet dhe veprimet për përballimin e kësaj gjendjeje.”
Haradinaj thekson se koordinimi mes institucioneve qendrore dhe lokale është i domosdoshëm për të siguruar reagim të shpejtë dhe mbrojtje të qytetarëve nga pasojat e reshjeve të pandërprera. /Lajmi.net/