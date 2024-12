Haradinaj: Për partitë s’ka vija të kuqe, për Kurtin kryeministër po – është argat i Serbisë

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj, ka thënë se për partinë e tij nuk ekzistojnë “vija të kuqe” për bashkëpunim me asnjë subjekt politik, me përjashtim me Albin Kurtin.

Haradinaj u shpreh në RTV Dukagjini se AAK është e hapur për bashkëpunim politik me të gjitha partitë, por vija e kuqe mbetet e fortë për Kurtin në postin e kryeministrit.

“Ne për subjekte s’kemi, për Kurti kryeministër qoftë edhe një miut kemi vij të kuqe”, ka thënë Haradinaj.

Ai e cilësoi Kurtin si “mashtrues” dhe “spiun” të Serbisë, duke theksuar se ndërrimi i Kurtit është një kauzë për AAK-në

“Kauzë e kam me ndrru mashtruesin, apo si po i them unë spiunin, njeriun e Serbisë. “Nuk e kam pas të lehtë me quajt Kurti argat të Serbisë, spiun. Unë i di pasojat kur e merr një qëndrim të tillë. Unë i besoj kësaj që e kam thënë, nuk bashkëpunoj me Kurtin sepse mendoj që është e keqja e këtij vendi. Më mirë me mbetet pa pushtet e pa asgjë… edhe me pas një post kisha dhënë dorëheqja veç mos me nejt e kit njeri. Ky njeri është njeri i Serbisë”, ka thënë ndër të tjera Haradinaj.