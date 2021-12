Haradinaj për Kurtin: Ky njeri po rren në secilë fjalë

Kreu i AAK-së tha në ATV se Albin Kurti është ka gënjen në secilën fjalë që po e thotë derisa po e komentonte deklaratën e tij në Kuvendin e Kosovës.

“Nuk ka fjalë tjetër me thanë përveç se me thanë që ky njeri po rrenë. Po rrenë në secilën fjalë që e ka thënë”, tha Haradinaj në “Context”.

“Ligji i pagave është negociuar me sindikatat, me të gjitha palët e interesit, me BE-në. Gabimet që janë gjetur nga Gjykata janë bërë në parlament dhe ato ligje kanë qenë gabim, ligji që e ka dërgu qeveria ka qenë në rregull”, shtoi ish-kryeministri.

“Ky njeri nuk ka drejtësi, drejtësia më e mirë e tij është të mashtroj sa të mund. Ky po don me e shkatërru sistemin, me e kthy në zero Kosovën”, ka thënë ndër të tjerash Ramush Haradinaj.