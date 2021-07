Haradinaj për kundërkandidatët për Prishtinën: Nuk dallojnë nga kryetari aktual, janë të njëjtë

Haradinaj, i ftuar në Blic Interview ka thënë se kandidati i LDK-së, Përparim Rama mundet me qenë ekspert i mirë por Prishtinës i duhet një djalë ndryshe.

“Ai mundet me qenë një ekspert i mirë, pse jo mundet në të ardhmen me ardhë me më ndihmu në ekip, e di që ka qenë në angazhime edhe me kryetarin aktual. Unë nuk e njoh personalisht e njoh vetëm patë këtë aferën e Badovcit. Nëse Prishtina do diçka të tillë, le të vazhdon, unë mendoj se Prishtinës është ka trumbeton me ardhë një djalë ma ndryshe”, tha ai.

Sa i përket kandidatit të PDK-së, Uran Ismailit, ai tha se është përafërsisht i njëjtë me kandidatin aktual.

“Me Uranin kemi bashkëpunu në Parlament, e njoh si ministër, nuk e njoh në ekzekutiv shumë. E vlersoj si njeri, por tek kryetari i kryeqytetit me keqardhje mundem të them po është përafërsisht me kryetarin aktual”, deklaroi Haradinaj.

Ndërsa lidhur me kandidatin e mundshëm të VV-së për Prishtinën, që besohet të jetë Arben Vitia, ai tha “Personalisht nuk e vlersoj hiq për kundërkandidat, por duke e ditë që Vetëvendosja është e fuqishme në Prishtinë. Asnjë gjë të mirë se ka ba si ministër. Deri në Marec nuk e ka asnjë autoambulancë. Nuk e vlersoj”.