Haradinaj për komunikimin me CIA-n: Kemi folur edhe para vitit ’98, kam kontakt edhe tani
James Rubin, i cili gjatë kohës së luftës në Kosovë ka qenë ndihmës-Sekretar i Shtetit, gjatë dëshmisë në rastin e Hashim Thaçit dhe ish-krerëve tjerë të UÇK-së në Hagë, ndër të tjera, kishte thënë se në vitin 1999 ka kuptuar për komunikimin e Ramush Haradinajt me CIA-n, duke shtuar se “ky komunikim kishte ekzituar ndër…
Lajme
James Rubin, i cili gjatë kohës së luftës në Kosovë ka qenë ndihmës-Sekretar i Shtetit, gjatë dëshmisë në rastin e Hashim Thaçit dhe ish-krerëve tjerë të UÇK-së në Hagë, ndër të tjera, kishte thënë se në vitin 1999 ka kuptuar për komunikimin e Ramush Haradinajt me CIA-n, duke shtuar se “ky komunikim kishte ekzituar ndër vite”.
Haradinaj në “Rubikon”, tha se vazhdon të ketë komunikim me CIA-n
“Te rasti im, kemi qenë palë. Zotëri Rubin e tha me të drejtë se edhe para vitit ’98 kemi pas kontakt me CIA-n. zakonisht ata, i kane pas disa motive pse janë takuar me neve. Ata së pari duan me qenë të informuar të parët me kuptu me zbulu kush jemi dhe cka bëjmë, dhe pastaj me ndërtu nje pozicion se cka me ju sugjeru vendimmarrësve se cka po ndodh. Detyra ime ka qenë me tregu të vërtetën. Te qëllimet ka qenë me rëndësi me sqaru se nuk kemi qenë një krah majtist ushtarak, pastaj me sqaru që s’po bëjmë luftë fetare ose ndëretnike”, tha Haradinaj.
Gjatë luftës komunikimi nuk është ndalë me institucionet e sigurisë të Amerikës.. Nuk e ndalim as sot”, tha Haradinaj.
“Unë nuk e mësova për CIA-n me Haradinajn. Këtë e kam mësuar vetëm në ’99-tën, por në atë kohë mësova se kjo ka ndodhur edhe në ’98-ën. E di që Gelbard ishte takuar me UÇK-në dhe mësova në ’99-tën kur shkova vetë në Kosovë dhe takova shefin e CIA dhe gjithë punonjësit e CIA, atëherë mësova për marrëdhëniet e tyre me Haradinajn dhe e di që kishte vite që kanë qenë në kontakt me njëri-tjetrin”, kishte deklaruar Rubin.