Haradinaj për Gërvallën: Një bandite ordinere që s’e di çfarë flet

Kandidati për deputet nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Daut Haradinaj, ka reaguar ashpër ndaj deklaratave të zëvendëskryeministres Donika Gërvalla gjatë një tubimi elektoral në Pejë, ku ajo akuzoi për sundim me banda në këtë qytet.

Në RTVD, Daut Haradinaj e quajti Gërvallën “një banditë ordinere” dhe e akuzoi se po flet pa bazë dhe pa njohuri për situatën reale.

“Nëse kjo shkon në Pejë dhe e ngrit zërin duke thënë se Peja qenka sunduar nga bandat, atëherë mund të them se kjo është një banditë ordinere. Kjo nuk di as çfarë është duke folur e as ku është duke folur”, ka deklaruar Haradinaj.

Ai ka theksuar se nuk ka asgjë personale kundër Gërvallës, por e kritikoi ashpër për, siç tha, ofendimin e Pejës dhe UÇK-së.

Haradinaj mes tjerash ka shtuar se shumë biznesmenë të suksesshëm, kanë nisur biznesin e tyre me ndihmë nga Ibrahim Devolli.

Po ashtu, ai ka deklaruar se ministrja Gërvalla ka marrë vendimin për faljen e pronave të Manastirit të Deçanit.

“Gërvalla ia ka çu vendimin për bartjen e pronave të Manastirit të Deçanit, ia ka dërguar Avni Ahmetit drejtorit të Kadastrit, bashkë me zëvendësen e saj, edhe pse Avniu ka refuzuar, rrafsh një vjet, deri në dorëheqje e kanë shantazhuar e deri në format tjera. Kjo zonja ka nënshkruar vendim për faljen e tokave të Manastirit të Deçanit”, ka deklaruar Haradinaj.