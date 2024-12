Haradinaj për Ditën e Veteranit: Do të jetë festë zyrtare në Kosovë Kandidati për kryeministër i koalicionit AAK, Nisma, Lista Konservatore dhe Forumi Intelektual E-30, Ramush Haradinaj, i ka takuar veteranët me rastin e Ditës së Veteranit. Për këtë ditë, Haradinaj madje ka dhënë një zotim të veçantë. Ai ka thënë se e njëjta do të jetë festë zyrtare në Kosovë. “Me krenari të veçantë, sot bashkë…