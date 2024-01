Haradinaj për dënimin me burg të Pal Lekaj: Jam i befasuar Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj ka reaguar pas dënimit të ish-ministrit të tij, Pal Lekaj me 3 vjet e 8 muaj burgim efektiv. Haradinaj ka shkruar në Facebook se është i befasuar me vendimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë, shkruan lajmi.net. Tutje ka thënë se shpreson se Gjykata e Apelit do ta rrëzoj këtë vendim,…