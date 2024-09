Haradinaj për blerjen e rrymës: I shërbyen jo shtetit të Kosovës dhe popullit të saj, por mafisë energjetike

Kandidati i AAK-së për kryeministër, Ramush Haradinaj përmes një postimi në Facebook ka listuar disa nga ‘gabimet’ sipas tij të Qeverisë Kurti në lidhje me rrymën.

Ai ka thënë se për dy vite shteti i Kosovës ka paguar rrymë 4.5 herë më shumë apo 282€ milionë më shumë se kur ishte ai kryeministër.

Sipas tij, për dy vjet mesatarja e pagesës ditore për rrymë elektrike është hiç më pak se 500.000 euro në ditë, shkruan lajmi.net.

“Më shanë e më fyen sepse deshta që Kosova C të prodhonte rrymë me çmim prej 83€. E morën pushtetin dhe blejtën rrymë në vitin 2022 me çmim mesatar prej 268.82€ dhe në vitin 2023 prej 129€. I shërbyen jo shtetit të Kosovës dhe popullit të saj, por mafisë energjetike. Figurat kryesore të VV-së po i heton Prokuroria dhe do të hetojë dhe gjejë gjithçka, por një dihet; se ky është krim që i është bërë këtij vendi dhe askush nuk duhet të shkojë në përgjegjësi para Kryeministrit aktual të Kosovës. Krenohej nga foltorja e Parlamentit “se ka ç’montuar Contour Globalin”, po del se ka dashtë ta ç’montojë popullin e vet”, ka shkruar Haradinaj. /Lajmi.net/

Postimi i tij i plotë: