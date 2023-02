Haradinaj pas vizitës në SHBA: Mos koordinimi me aleatët tanë ka rrezikuar interesin nacional të vendit

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka mbajtur mbledhjes e radhës të kryesisë së saj. Në një njoftim në profilin e tij zyrtar në Facebook, kryetari i kësaj partie Ramush Haradinaj, tha se temë diskutimi në këtë takim ishin zhvillimet politike dhe përmbajtja e vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Njoftimi i plotë i Haradinajt:

Në mbledhjen e sotme të kryesise së AAK-së, diskutuam për zhvillimet politike në vend.

Gjithashtu, kolegët i informova për përmbajtjen e vizitës sime në ShBA, përfshirë takimet në Departamentin e Shtetit, Senat dhe Kongres, e po ashtu edhe me përfaqësues të institucioneve tjera amerikane.

Ishte dakordim i përbashkët që zhvillimet politike në vend janë në momentet më vendimtare për shtetin tonë. Qeveria Kurti ka dështuar në ndërtimin e një strategjie e cila do e vendoste Kosovën në pozitë të favorshme në raport me Serbinë. Mos koordinimi me aleatët tanë, veçmas me Amerikën, ka rrezikuar interesin nacional të vendit dhe gjitha të arriturat e deritanishme të shtetit.

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës insiston në marrëveshjen përfundimtare për njohje të ndërsjellë me Serbinë.