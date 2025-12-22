Haradinaj pas vdekjes së Shemit: Zëri yt dhe kujtimi për ty do të jetojë përherë

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj ka reaguar pas vdekjes së artistit Shemsi Krasniqit, i njohur si “Shemi” i grupit “Ilirët”. Ai është shprehur se zëri dhe kujtimi për Shemin do të jetojnë përherë. “Zëri yt dhe kujtimi për ty do të jetojë përherë. U prehsh në paqe, Shemi”, ka shkruar Haradinaj.

22/12/2025 22:45

