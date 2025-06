Haradinaj pas takimit me Osmanin: Propozova që zgjedhjet lokale të mbahen me 12 tetor Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj ka dal me një reagim në Facebook pas takimit të thirrur nga presidentja Vjosa Osmani me liderët e partive politike. Në postimin e tij, Haradinaj ka shkruar se në takim ka propozuar që zgjedhjet të mbahen me 12 tetor, shkruan lajmi.net Postimi i plotë: Të dashur qytetarë, Sot, në takimin…