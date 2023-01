Haradinaj pas takimit me Cholletin: Urgjente të arrihet një marrëveshje finale me Serbinë me njohje të ndërsjellë Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj, ka thënë se gjatë takimit me këshilltarin e Departamentit amerikan, Derek Chollet, i ka shtuar atij nevojën urgjente për arritjen e marrëveshjes finale me Serbinë. Haradinaj ka thënë se kjo marrëveshje duhet të përmbajë njohjen e ndërsjellë mes dy shteteve. “Në një takim përmbajtjesor me…